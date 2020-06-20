TT Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim'in torunları tribünde olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında pazar akşamı seyircisiz oynanacak olan Gaizantep FK maçı için Türk Telekom Stadı tribünlerine, aralarında Ali Sami Yen ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı ünlü simalar ve taraftarların kartondan görsellerini yerleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp bir sürpriz daha yaparak teknik direktör Fatih Terim'in torunlarının fotoğraflarını da tribünlere koydu.

Terim de Instagram hesabından torunlarının söz konusu görsellerini paylaşarak, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.



