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TT Stadı'nda sürpriz! 'in torunları tribünde olacak

FK ile oynanacak mücadelesi öncesinde tribünlerini karton taraftarlarla dolduran , deneyimli teknik adam 'in torunlarına da yer verdi.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 21:24 ABONE OL
TT Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim'in torunları tribünde olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında pazar akşamı seyircisiz oynanacak olan Gaizantep FK maçı için Türk Telekom Stadı tribünlerine, aralarında Ali Sami Yen ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı ünlü simalar ve taraftarların kartondan görsellerini yerleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp bir sürpriz daha yaparak teknik direktör Fatih Terim'in torunlarının fotoğraflarını da tribünlere koydu.

Terim de Instagram hesabından torunlarının söz konusu görsellerini paylaşarak, "Büyüğün olgunluğu ve ağabeyliği, ortancanın dili ve cilvesi, küçüğün herkesin hakkından gelişi... Üçü de tribünde yerlerini aldı destek için" ifadelerini kullandı.


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TT Stadı'nda sürpriz! Fatih Terim'in torunları tribünde olacak
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