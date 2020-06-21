Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da şok gelişme!

maçı öncesi 'da şok gelişme!

'in 28. haftasında sahasında 'nü ağırladı. Sarı kırmızılı takım son dakikada yediği golle maçtan 1 puanla ayrıldı. Aslan'ın bu maçtaki kaybı ise sadece puan değil.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 23:29 Son Güncelleme: 21.6.2020 23:32 ABONE OL
Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da şok gelişme!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Sarı kırmızılı takım son dakikada yediği golle maçtan 1 puanla ayrıldı. Aslan'ın bu maçtaki kaybı ise sadece puan değil.

Galatasaray, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban verdi. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü sarı kart ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da Ahmet Çalık kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.

Gaziantep FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER
Fernando Muslera
Andone
Mariano
Ahmet Çalık
Adem Büyük
Luyindama
Falcao

Erman Toroğlu'dan büyük övgü! "Falcao ve Belhanda'nın ölüsü para eder"

EN ÇOK OKUNANLAR

Babalar Günü mesajları ve sözleri! 2020 En Güzel Resimli Babalar Günü mesajları ve Kısa Uzun Babalar Günü mesajı burada
İbrahim Tatlıses ifadesinde "Oğlum beni tehdit ediyor" dedi... İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'dan ilk açıklama geldi...
Babalar Günü mesajı ve sözleri! 2020 En Yeni ve Kısa, Uzun Resimli Babalar Günü mesajları burada!
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca, Türkiye’deki corona virüs vaka sayısını açıkladı! 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu
Son Dakika Haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran 2020 Sokağa çıkma yasağı bitti mi, bugün devam ediyor mu?
En kritik isimler yayınlandı! İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
Fenerbahçe'de 2. Merih Demiral! Kasımpaşa maçında sahada...
Danla Bilic ‘Cemal Can'la 5 ay evli kaldık beni aldattı’ demişti! Gerçek ortaya çıktı!
İstanbul'da iğrenç görüntü! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da şok gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA