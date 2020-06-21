Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da şok gelişme!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Sarı kırmızılı takım son dakikada yediği golle maçtan 1 puanla ayrıldı. Aslan'ın bu maçtaki kaybı ise sadece puan değil.



Galatasaray, geçtiğimiz haftaki karşılaşmada pek çok ismi sakatlık ve karta kurban verdi. Aslan'ın talihsizliği bu hafta da sürdü. Galatasaray'da sağ bek Mariano, 45+3'te gördüğü sarı kart ile şampiyonluk yarışındaki kritik viraj Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü. Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ise Aslan'da Ahmet Çalık kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ahmet Çalık'ın kırmızısı Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası Galatasaray'ı epey zorlayacak.



Gaziantep FK maçında son kötü haber ise Falcao'dan geldi. Kolombiyalı golcü mücadelenin sonlarında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edemedi. Falcao'nun durumu kontroller sonrası netlik kazanacak.



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK İSİMLER

Fernando Muslera

Andone

Mariano

Ahmet Çalık

Adem Büyük

Luyindama

Falcao

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