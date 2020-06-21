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- maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 28. haftasında , 'ya konuk olacak. Corona virüsü sonrasında çıktığı ilk maçta 'u yenen sarı-lacivertli ekip ile deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'nın mücadelesini yönetecek. Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 43, lacivert-beyazlı takımın ise 29 puanı bulunuyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 17:18 Son Güncelleme: 21.6.2020 17:38 ABONE OL
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında iki İstanbul takımı kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

3 aylık corona virüsü arasının ardından çıktıkları ilk maçları kazanan iki ekip, yine 3 puan peşinde. Sarı-lacivertliler galip gelerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yaparken, Paşa'da ise hedef rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmak.

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

9. RANDEVU

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 9. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 8 müsabakadan 7'sini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Deplasmandaki son 6 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 7 gol gördü.

Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 33 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 19 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
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