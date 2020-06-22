6 saniye kuralı nedir? Türkiye’de 6 saniye kuralı en son ne zaman uygulandı?

Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den hakem Alper Ulusoy'a tepki vardı. Vermediği faulun ardından VAR hakeminin yardımıyla golü iptal eden Ulusoy'un hemen sonra çift vuruş icat ettiğini belirten Terim, 'Bugüne kadar hangi maçta çift vuruş kararı verilmiş, emeklerimize yazık oluyor.' dedi. 6 saniye kuralı nedir? 6 saniye kuralının en son 2009 yılında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan bir maçta uygulandığı ortaya çıktı.
ÇOK KONUŞULAN 6 SANİYE KURALI NEDİR?
Genellikle skor avantajını elinde tutan takımın kalecileri degaj atışını hemen kullanmazlar. Biraz topu ellerinde tutup sektirirler, bu durumda kurala göre kaleci ceza sahası içinde degaj atışını 6 saniye içinde kullanmazsa çift vuruşa hükmedilir. Son yıllarda ne Avrupa futbolunda ne de Türkiye'de 6 saniye kuralı uygulanmamıştı. Son uygulanan çift vuruş kuralında Galatasaray, Sivasspor'a karşı gol atmıştı.
FATİH TERİM MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
"Oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi var, bu ayarla oynadığınız zaman işin ucunu kaçırırsınız. 2 haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki... Kalecimiz topu elinde tutuğu için düdük çalındı. Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. En çok bağıran haklı duruma geliyor. Galatasaray kaybeder, kaybederken de tebrik eder. Şampiyonluklar, başarılar gelir gider, bunlar hiç önemli değil. Bu kural en son 20 yıl önce mi ne zaman çalındı bilmiyorum. 2 haftadır bize gereğini yaptılar! Hani düdük astıranlar nerede? Ben başkalarının saha kenarlarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum."
Maçın son bölümlerinde soyunma odasında olan Terim, "Penaltı sırasında ben olsaydım, kalecinin penaltıda direğin yanında durmasını isterdim, sağlardım" ifadesini kullandı.