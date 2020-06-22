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'in 28. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Corona virüsü sonrası geri dönen Süper Lig'in ilk maçlarında geçen hafta Antalyaspor Beşiktaş'ı Çaykur Rizespor ise 'ı devirdi. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 20:57 Son Güncelleme: 22.6.2020 21:00 ABONE OL
Antalyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa ve ekibi yönetiyor. Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 33 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor son 9 müsabakasını kaybetmeyerek 5 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırdı. Pandemi sonrası iyi bir geri dönüş yapan ve Galatasaray maçını kazanan Çaykur Rizespor ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

ANTALYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Hakan, Fredy, Amilton, Sinan, Jahovic, Podolski
Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Diomande, Samudio, Tunay, Garmash, Skoda

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Antalyaspor - Çaykur Rizespor | CANLI
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