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idmanında kavga! ve Griezmann

Sevilla ile berabere kalarak liderliği 'e kaptıran 'ya bir kötü haber daha geldi. Katalan ekibinin antrenmanında yıldız isimler birbirine girdi.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 20:38 Son Güncelleme: 22.6.2020 20:44 ABONE OL
Barcelona idmanında kavga! Lionel Messi ve Griezmann

Sevilla ile berabere kalarak liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'ya bir kötü haber daha geldi. Katalan ekibinin antrenmanında yıldız isimler birbirine girdi. Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi, daha önce pek çok kez sorun yaşadığı Fransız yıldız Griezmann ile antrenmandan kavga etti.İspanya basınında yer alan haberlere göre kavga çok ciddiydi ve teknik direktör Setien iki yıldızı güçlükle ayırdı.

Griezmann'ın Barcelona'dan ayrılacağı ve yerine Inter'den Lautaro Martinez transferinin gerçekleşeceği uzun zamandır konuşuluyor.

Real Madrid liderliğe yükseldi!

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Barcelona idmanında kavga! Lionel Messi ve Griezmann
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