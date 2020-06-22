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Başkanı 'den Mert Hakan Yandaş sözleri!

Sağlık problemleri yaşayan Başkanı , 'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, FK maçındaki hakem performansı, Mert Hakan Yandaş transferi ve istifa gibi pek çok konuda konuştu.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 22:19 Son Güncelleme: 22.6.2020 22:35 ABONE OL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mert Hakan Yandaş sözleri!

Sağlık problemleri yaşayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gaziantep FK maçından istifaya kadar pek çok konuda konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları
Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım.

İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar.

Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen var ki bana... Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim.



Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor.

Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var.

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Doktorlardan gizli gizli Galatasaray'ın sorunları için yöneticilerimle konuştum. Doktorlarım kaç defa yöneticilerimizi kovaladı. Yöneticilerimiz de en az benim kadar Galatasaraylı.

66. dakikada sanırım 3-1 öndeydik. 66'dan sonra Antep'i tebrik ederim. Müthiş bir baskı kurdular üstümüzde, 10 kişi defans yapmak zorunda kaldık. Teknik heyeti, oyuncuyu eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan, hakem oldu.



Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş.

Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi.

Ne olacağını bekliyoruz. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir şey diyemiyorum.

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Sanki Galatasaray'ın üçüncü defa şampiyon olması mali açıdan arayı kopartacak diye algı oluştu. O kadar yalan, o kadar haksız, o kadar uyduruk iftiralar ve iddialar ortaya atılıyor ki, insanlar kendi söylediği yalana kendisi inanıyor.

Bazı takımlar scout ekibi oluşturmuyor, Galatasaray hangi oyuncuya giderse ona gidiyor.



Rakibin talip olduğu bir futbolcuya, bir başka takımın talip olması, ki 2 yıldır bunu yaşıyorum. Hatıralarımı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum, söylersem sokağa çıkamazlar.

Biz, bizi istemeyeni istemeyiz. Ama uyduruk nedenlerle, ama parasal nedenlerle.

Şu anda dünyanın nasıl sayılı 4-5 takımından biriysek, günün birinde en tepeye ulaşacağız.

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Bir takım çevreler önümüzü kesmeye çalışıyor. Galatasaray kültüründe pes etmek yoktur. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Fikri hür, vicdanı hür Galatasarayız

Hakemler VAR'a gitmeye çekiniyorlar. 2. gol bariz, faul bariz. Hatta golden önce Selçuk'a yapılan da faul.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Mert Hakan Yandaş sözleri!
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