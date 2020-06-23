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ile anlaştı! O yıldızlar takas edilecek

Corona virüsü sonrası futbol yeniden başlarken, liglerde de heyecan tırmanıyor. Sezon sonu hedeflerine ulaşmak için mücadele veren takımlar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon çok daha güçlü kadrolar kurmanın hesaplarını yapan ve , dev bir takas için anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 20:25 ABONE OL
Barcelona ile Juventus anlaştı! O yıldızlar takas edilecek

Liglerinde şampiyonluk mücadelesi veren Juventus ile Barcelona, yıldız oyuncuların takası için el sıkıştı.

Sky'ın haberine göre iki dev takım, Arthur ve Miralem Pjanic'in takası için anlaşma sağladı.

Haberin detaylarında Barça'nın Juventus ile söz kestiği, takımdan ayrılmak istemeyen Arthur'u ise ikna etmek için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. İtalyan devinin Arthur'a 5 milyon euro önerdiği ve bu maaşın Katalan ekibinden kazandığından çok daha fazla olduğu aktarıldı.

Öte yandan Brezilyalı Arthur'un 80 milyon euroluk piyasa değerine karşılık Pjanic'in 70 milyon euroluk değeri arasındaki farkın da ödeneceği aktarıldı.

Bu sezon Pjanic Juventus adına 35 maçta 3 gol 4 asistlik katkı yaparken, Arthur ise 4 gol 4 asist ile oynadı.

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Barcelona ile Juventus anlaştı! O yıldızlar takas edilecek
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