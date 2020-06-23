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'de flaş gelişmesi! Menajeri 'da

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan sezon sonunda da birçok isim ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde birçok isim ile görüşülmüş ve anlaşma sağlanmıştı. Kanarya'da sürpriz gelişme ise 'da yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri 'a geldi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 19:51 Son Güncelleme: 23.6.2020 19:52 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve birçok yıldız isim transferiyle adından sıkça söz ettiren , şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Sezon sonunda birçok isimle yolların ayrılması beklenen 'de sürpriz bir gelişme de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu 'nun menajeri 'a geldi ve oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Şimdilik sadece oyuncusu ile görüşme gerçekleştiren menajerin geliş sebebi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

MENAJERİ İSTANBUL'DA

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, 'nin yıldız futbolcusu 'nun menajerinin 'a geldiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Kul yaptığı açıklamada, Gustavo'nun menajerinin kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini şimdilik sadece oyuncusu ile temas halinde olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

İşte Ahmet Selim Kul'un açıklamaları:

'de sezon sonunda birçok futbolcu ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertlilerde vazgeçilmez kimse yok. Buna 'yu da katabiliriz.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Eğer 'nin çıkarlarına uygun bir teklif gelirse da Fenerbahçe'den ayrılabilir diğer isimlerde de olduğu gibi.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Gustavo ile ilgilenen bazı kulüplerin olduğunu biliyoruz. Fakat şunun altını yeniden çizmek istiyoruz. 'ye şuanda gelen herhangi bir teklif yok.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da

Ama Gustavo'nun menajeri ile görüşmesi de bu süreçte dikkat çeken bir gelişme olarak istihbarat ağımızı takıldı.

Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da
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Fenerbahçe'de flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Menajeri İstanbul'da
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