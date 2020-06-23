Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi uzatıldı!

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan transferinden de eli boş dönebilir.

Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı genç oyuncu için Karadeniz ekibi devreye girdi ve sözleşmesini tek taraflı uzattı. Oğulcan'ın kontratındaki opsiyonu tek taraflı kullanan Rizespor, 24 yaşındaki forvetin mukavalesini 2021 yılına kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal daha önce yaptığı açıklamada, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var. Oğulcan'ın opsiyonunu kullanabiliriz. Sözleşmedeki opsiyonun detaylarını yöneticilerimiz biliyor. Ünal Hocamız, Oğulcan'ın takımda kalmasını isterse opsiyonu kullanacağız" şeklinde konuşmuştu.