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'un yıldızı 'den dönüş sinyali

'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan dönüş sinyalini verdi. Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Milli yıldız, Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 18:32 Son Güncelleme: 23.6.2020 18:33 ABONE OL
Juventus'un yıldızı Merih Demiral'den dönüş sinyali

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.

"ÇOK YAKINDA DÖNECEĞİM"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

SOL DİZİNDEN SAKATLANMIŞTI

Juventus'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

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Juventus'un yıldızı Merih Demiral'den dönüş sinyali
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