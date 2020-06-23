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MAÇ SONUCU | 0-0 Brighton &

'in 31'inci haftasında 'nün formasını giydiği sahasında Brighton & ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma golsüz tamamlandı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:30 ABONE OL
MAÇ SONUCU | Leicester City 0-0 Brighton & Hove Albion

İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Leicester City sahasında Brighton & Hove Albion'u konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

BRIGHTON PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Topun başına geçene Neal Maupay penaltıyı gole çeviremedi.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon gösterdiği performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Corona virüsünün ardından lige dönen ve oynadığı iki karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılan Leicester City puanını 55'e yükseltti.

Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Brighton ise 33 puana yükseldi. Leicester City, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak.

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MAÇ SONUCU | Leicester City 0-0 Brighton & Hove Albion
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