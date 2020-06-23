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Muslera'dan Gökhan'a: Çok teşekkürler abi

'ın 'la oynadığı mücadelesinde tibia ve fibula kemikleri kırılan ve ameliyat olan Muslera, 'ın milli futbolcusu 'ün geçmiş olsun mesajına teşekkür ederek karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:58 ABONE OL
Muslera'dan Gökhan'a: Çok teşekkürler abi

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Müsabakada herkesi üzen bir pozisyon yaşandı. Rakibiyle girdiği mücadele sonrasında tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera, sezonu kapattı. Başarılı bir ameliyat geçiren ve ardından taburcu edilen Uruguaylı kaleciye binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. Bu isimlerden biri de Gökhan Gönül'dü.

Deneyimli kaleci, milli futbolcunun bu mesajına karşılık olarak teşekkür etti. 35 yaşındaki sağ bek sosyal medya hesabından Muslera'yı etiketleyerek, "En kısa sürede döneceksin inşallah" mesajı gönderdi.

MUSLERA: ÇOK TEŞEKKÜRLER ABİ
Deneyimli kaleci, Gökhan Gönül'e yanıt olarak, "Çok teşekkürler abi" ifadesini kullandı.


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Muslera'dan Gökhan'a: Çok teşekkürler abi
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