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'li 3 futbolcu coronaya yakalandı

Fransa Ligue 1 ekibi 'de 3 futbolcu corona virüsüne yakalandı. Yapılan açıklamaya göre son testlerin ardından 3 oyuncunun testleri pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:16 ABONE OL
PSG'li 3 futbolcu coronaya yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Covid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi. Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.

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PSG'li 3 futbolcu coronaya yakalandı
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