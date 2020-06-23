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Son dakika... Galatasaraylı 'ün cezası 2 maça indirildi

Son dakika... maçında gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı 'e iyi haber geldi. , deneyimli futbolcunun cezasını 2 maça indirdi. Böylece karşılaşmasında cezasını tamamlayacak olan Büyük, mücadelesinde görev yapabilecek.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 19:38 Son Güncelleme: 23.6.2020 19:58 ABONE OL
Son dakika... Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç ceza alan Adem Büyük'e indirim geldi.

Tahkim Kurulu, tecrübeli golcünün cezasını 2 maça indirdi. Hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymeyen Adem, gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir müsabakasında da forma giyemeyecek ve cezasını tamamlayacak.

Milli futbolcu, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda 30. haftada Trabzonspor'a karşı sahadaki yerini alabilecek.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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Son dakika... Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
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