Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 26 Haziran Cuma günü oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması ise Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İŞTE 29. HAFTA HAKEMLERİ
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya