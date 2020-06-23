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'de 29. hafta hakemleri açıklandı!

'de 29. hafta heyecanı Cuma günü oynanacak - maçıyla başlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması ise ile arasında oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadeleyi hakem yönetecek.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:13 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:37 ABONE OL
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 26 Haziran Cuma günü oynanacak Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak. Haftanın en önemli karşılaşması ise Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İŞTE 29. HAFTA HAKEMLERİ

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya

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Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı!
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