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'nin hedefindeki Alberth Elis için kötü haber!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , MLS ekiplerinden Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı futbolcu Alberth Elis'i transfer gündemine aldı. Elis için Ligi ekibi Anderlecht de devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.6.2020 18:23 Son Güncelleme: 24.6.2020 18:25 ABONE OL
Fenerbahçe'nin hedefindeki Alberth Elis için kötü haber!

Fenerbahçe'nin transferde öncelikleri arasında yer aldığı belirtilen Alberth Elis'te flaş gelişme...

Yıldız futbolcunun Honduras Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Andy Najar, yaptığı açıklamada Elis'in telefon numarasının kendisinden istenildiğini açıkladı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre şu anda Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Najar'ı, kulübün antrenörü Company yanına çağırdı ve Elis ile görüşmek istediğini, telefon numarasını vermesi gerektiğini söyledi.

Najar'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Onu bana sordular. Vincent Company beni aradı ve MLS'te oynayan bir oyuncu hakkında sorular sordu. Ben de kendisine oyuncuyu tavsiye ettim. Ayrıca onu aradım ve Anderlecht antrenörünün kendisiyle konuşmak istediğini söyledim. Konuşup konuşmadıklarını bilmiyorum ama numarasını Company'e verdim. Sanırım Anderlecht yeni bir takım oluşturacak ve onu düşünüyor."

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Fenerbahçe'nin hedefindeki Alberth Elis için kötü haber!
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