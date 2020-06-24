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Inter Sassuolo karşısında son dakikada yıkıldı!

Serie A'nın 27. haftasında şampiyonluk adaylarından Inter sahasında Sassuolo ile berabere kalarak, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 22:48 ABONE OL
Inter Sassuolo karşısında son dakikada yıkıldı!

Corona virüsü sonrası devam eden İtalya Serie A'da şampiyonluk adaylarından Inter sahasında Sassuolo'yu ağırladı. 6 golün izlendiği maçta kazanan takım çıkmadı ve mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Inter'in golleri Lukaku, Biraghi ve Valero'dan gelirken, Sassuolo'nun gollerini Kaputo, Berardi ve Magnani kaydetti. Magnani'nin Sassuolo'ya beraberliği getiren golü 89'da geldi.

Bu sonuçla, Inter şampiyonluk yarışında yara aldı ve 57 olan puanını 58'e çıkardı ve lider Juventus'un 8 puan gerisine düştü. Sassuolo ise 33 puana yükseldi. Inter önümüzdeki hafta Parma deplasmanında sahaya çıkacak.

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Inter Sassuolo karşısında son dakikada yıkıldı!
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