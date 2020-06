Operasyonun devamı Ali Palabıyık

LEVENT TÜZEMEN: Uğurlu Rize'de, Ulusoy Gaziantep maçında göz göre göre operasyon yapmışlardır. Ali Palabıyık'ın bu hafta Başakşehir-G.Saray maçına atanması da skandalın devamıdır...



BÜLENT TİMURLENK: Sarı-kırmızılı takımın sıkıntı yaşaması normal. Şimdi ideal 11'inden 5 eksikle Başakşehir deplasmanına gidecekler. MHK'nin bu maç için Palabıyık tercihi çok ilginç...



MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim takımına operasyon yapıldığını iddia etti. Başkan Cengiz de 'Utansın ve hakemliği bıraksın' dedi. Yorumunuz nedir?

LEVENT TÜZEMEN: Ali Palabıyık'ın Başakşehir- G.Saray maçına atanması skandalın devamıdır. Ali Palabıyık, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bir numaralı adamıdır. Ligi dizayn eden güçler, istedikleri hakemi atamaya devam ediyorlar. Yaşar Kemal Uğurlu Rize'de, Alper Ulusoy Antep maçında göz göre göre operasyon yapmışlardır. G.Saray'ın önceden kafasını koparmak, yarışı Başakşehir adına daha kolaylaştırırdı ve bu gerçekleşti. Bunlar aynaya bakıp utanmaz. Çünkü bunlarda utanacak yüz yok. TFF Başkanı Nihat Özdemir sezon bitince seçime gitmeli ve ekibini değiştirmeli, çok tartışılan kurullarını da yeniden oluşturmalıdır. Çünkü Türk futbolunda güven ortamı zedelenmiştir.

İSKENDER GÜNEN: Eğer Gaziantep maçının son dakikalarında verilen karardan sonra böylesi konuşmalar yapılmışsa, bunu doğru bulmak mümkün değil. Çünkü hakemin verdiği karar doğru. Doğru kararı nasıl eleştireceksiniz?



NİYE HAKEM UTANSIN?



GÜRCAN BİLGİÇ: Kuralları uyguladığı için hakem niye utansın? Terim kızıyor, "Niye bana uygulandı" diye. Halbuki 'ötekiler niye uygulamadı' diye tartışmalıyız. Hakem hocaları diyor ki, "6 saniye kuralı artık uygulanmıyor"… Bu hakkı onlara kim veriyor? O zaman ofsayt kuralını da saçma görüp uygulamayan da çıkar. Ulusoy, kalecinin vakit geçirip avantaj sağlamayı istediğini düşünüp, bu kararı vermiş olabilir.

BÜLENT TİMURLENK: Birinci kalecisi ve ideal 11'indeki iki stoperini kaybeden her takım sıkıntı yaşar. Pandemi, sakatlıklar, Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı herkesin moralini sıfıra indirdi. Şimdi ideal 11'inden 5 eksikle Başakşehir deplasmanına gidecekler. MHK'nin bu maç için Ali Palabıyık tercihi çok ilginç.



KENDİNİ KURTARMAK İÇİN YALAN SÖYLEMİŞ



ÖZBOSTAN: Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu alkol almakla suçladı fakat Ağaoğlu yaptırdığı testle belgeli yanıt verdi. Başkanlar arasında çirkin diyaloglar yaşandı...

GÜNEN: Alanyaspor Başkanı'nın, Ağaoğlu hakkında 'sarhoştu' söylemine inanmıyorum. Çünkü Ağaoğlu'nu yakından tanıyan biri olarak içki kullanmadığını, sigara bile içmediğini biliyorum. Herhalde Alanyaspor Başkanı, kendisini haklı çıkarmak için böylesi bir yalana başvurdu. TÜZEMEN: Ağaoğlu'nun alkol kullandığını görmedim. Ama maç bittikten sonra 'F.Bahçe' tavırlı hareketler yapıldıysa bu da doğru değildir. Zaten Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı olmadan evvel Alanya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı'ydı. Erol Bulut'un da F.Bahçeli olduğunu herkes biliyor. Bu kimlikler ön plana çıkartılarak Trabzonspor'la alay edilmeye çalışıldıysa şık olmamıştır.

TİMURLENK: Ağaoğlu, Alanya'da verdiği görüntülerden kendisi de rahatsızdır ama Alanya ev sahibi olmanın nezaketini ve inceliğini unutmuş. Alanya Başkanı da misafir ettiği başkan için kurduğu cümlelerin altında kaldı. Seyircisiz maçta bile "olayları" konuşuyorsak vah halimize...

BİLGİÇ: İki taraf da doğru işler yapmıyor. Elbette maçın heyecanını; üzüntüsünü, sevincini yaşarsınız. Ancak abarttığınız zaman karşı tarafın sınırlarından içeri girersiniz. Camialarına örnek olması gereken kişilerden bahsediyoruz burada. İhtiraslar olgunluğun önüne geçti ne yazık ki.



BU AVUKATLARIN TFF'DE İŞİ NE?



Bir kulüp başkanının avukatları neden federasyonun kurullarında görev yapar? Yaşananlar için sorulması gereken ilk soru budur. Hiçbir şey gizli kalmaz. Kalmadı da...

ÖZBOSTAN: Trabzon yerel basını TFF'nin içinde bir örgütlenme olduğunu yazdı. Trabzon Barosu da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, MHK üyeleri Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, PFDK Başkanı Aytaç Yüksel ve Abdurrahman Arıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ne diyorsunuz?

TİMURLENK: Trabzon-Başakşehir maçında VAR hakemi Mete Kalkavan'ın Skrtel'in pozisyonunda ses çıkarmaması, Başakşehir'in oynadığı 28 maçın 9'unu 40 hakemin olduğu havuzdan çıkartılan Hüseyin Göçek'in yönetmesi, Mete Kalkavan'ın G.Saray- Konya maçında çaldığı penaltı, Sivas'ın Başakşehir maçında verilmeyen penaltısı... Muhabirimiz Yunus Emre Sel iki gündür önemli manşetler veriyor. Bir kulüp başkanının avukatları neden TFF kurullarında görev yapar? Bu sorulması gereken ilk sorudur. 2006'da Juventus'u yakan yöneticisi Luciano Moggi idi. Moggi, hakem komitesi başkanı ve hakemlerle olan telefon trafiğinden sadece Juventus'un o hafta oynayacağı maçı değil sonraki haftada rakibin kilit oyuncularının cezalı olması için ligi manipüle ederdi. Hiçbir şey gizli kalmaz. Kalmadı da..

GÜNEN: Önce Trabzonspor Divan Kurulu'nun açıklamaları, ardından Trabzon Barosu avukatlarının Göksel Gümüşdağ hakkında organize suç örgütü kurmaktan açtıkları dava… Şu anki ortamda ikisini de yanlış buluyorum. Çünkü Trabzonspor'un şu anki ortamda daha akılcı ve sakin politikalara gereksinimi var. Şampiyonluk yarışında olan bir takımı stres altında tutmak doğru bir davranış biçimi değil.

NOT: Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Göksel Gümüşdağ'ın avukatlığını yapıyor ve PFDK Başkanı Aytaç Yüksel de onun ortağı.



VAR BİLE 3 MAYMUNU OYNUYOR!



MURAT ÖZBOSTAN: Yine hakem hatalarının damga vurduğu bir hafta oldu. Hatalar böyle devam ederse şampiyonu da hakemler mi belirleyecek?

İSKENDER GÜNEN: Aynı film yıllardır vizyonda. Şampiyonluğu ve küme düşmeyi belirleyenler her zaman olduğu gibi yine hakemler. 'Hakemler de insandır, hata yapar' dillere pelesenk olan bir söz. Fakat iyi niyetli olduklarından şüphelerimiz devam etmekte.

LEVENT TÜZEMEN: Ligin hem altına hem de üstüne etki edecek fahiş hatalar yapıyorlar. VAR'a rağmen bu hataların yapılmasını masumiyet olarak kabul etmiyorum. Ligi dizayn eden gizli eller, VAR'ın bile 3 maymunu oynamasına neden oluyor. Bu tür hatalar devam ederse taraftar tepkilerine hatta olaylarına yol açabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: Başakşehir 4 sezondur şampiyonluk kovalıyor. Geçen sene de sekiz puan fark attığı halde kaybetti. Bu yıl da kadrosunu korudu ve şampiyonlukta yarıştığı iki takıma da yenilmedi. İpi göğüslerse 'hakemler belirledi' demek insafsızlık olur.

BÜLENT TİMURLENK: Kararlar takıma göre değişiyor. Ozan atılıyor, Aleksic aynısını yapıp devam ediyor. Andone'nin sakatlandığı pozisyonun benzerine bir hafta sonra Malatya aleyhine penaltı çalıyorlar. Hakemler baskı altında. Devre arası iletişim kurdukları kim varsa onları yönlendiriyor, ikinci yarılarda eyyam yapıp hatayı hatayla telafi ediyorlar.

