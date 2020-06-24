Son dakika: Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması!

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, A Spor canlı yayınında Galatasaray'ın da gündeminde olan Oğulcan Çağlayan ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.





"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim, bizi eleştirirdi."

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