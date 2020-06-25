16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

Ukrayna Kupası uzun süre akıllardan çıkmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Mariupol ile Vorskla arasında oynanan müsabakaya 16 yaşındaki kaleci Pavlo Isenko damga vurdu.
119. dakikada oyuna giren Vorskla'nın genç kalecisi, kariyerinin ilk profesyonel maçında tarih yazdı.
120. dakikada karşı karşıya yaptığı kurtarışla 1-1 biten maçı penaltılara taşımayı başaran Isenko, seri penaltı atışlarında da 3 penaltı kurtarak takımının finale yükselmesinde çok büyük katkı sağladı.
"ŞİMDİ KUPAYI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Isenko maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, ben kahraman değilim. Ben üzerime düşeni görev yaptım. Kahraman olan tüm takım. Arkadaşlarım soyunma odasına beni kutladı.
Hepimiz çok mutluyduk ama işimiz bitti. Şimdi kupayı kazanmak için çalışacağız. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ne zaman görev verilirse ben hazırım." ifadelerini kullandı.