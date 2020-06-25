Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

yarı final maçı unutulmayacak anlara sahne oldu. Vorskla ile Mariupol arasında oynanan karşılaşmaya 16 yaşındaki damga vurdu. 119.'uncu dakikada oyuna giren ve ilk profesyonle maçına çıkan 16'lık kaleci kurtardığı 3 penaltı ile olay oldu.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:49 Son Güncelleme: 25.6.2020 20:59 ABONE OL
16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

uzun süre akıllardan çıkmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu. Mariupol ile Vorskla arasında oynanan müsabakaya 16 yaşındaki kaleci damga vurdu.

16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

119. dakikada oyuna giren Vorskla'nın genç kalecisi, kariyerinin ilk profesyonel maçında tarih yazdı.

16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

120. dakikada karşı karşıya yaptığı kurtarışla 1-1 biten maçı penaltılara taşımayı başaran Isenko, seri penaltı atışlarında da 3 penaltı kurtarak takımının finale yükselmesinde çok büyük katkı sağladı.

16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

"ŞİMDİ KUPAYI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Isenko maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, ben kahraman değilim. Ben üzerime düşeni görev yaptım. Kahraman olan tüm takım. Arkadaşlarım soyunma odasına beni kutladı.

16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

Hepimiz çok mutluyduk ama işimiz bitti. Şimdi kupayı kazanmak için çalışacağız. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ne zaman görev verilirse ben hazırım." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA