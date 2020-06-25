16 yaşındaki kaleci ilk maçında tarihe geçti!

"ŞİMDİ KUPAYI KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Isenko maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, ben kahraman değilim. Ben üzerime düşeni görev yaptım. Kahraman olan tüm takım. Arkadaşlarım soyunma odasına beni kutladı.