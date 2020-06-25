Arsenal deplasmanda 2 golle kazandı! Southampton 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Southampton evinde Arsenal'la karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Topçular, deplasmandan istediği sonucu alan taraf oldu.
Arsenel müsabakanın 20. dakikasında Nketih'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu da belirledi.
Londra ekibinin ikinci golü ise 86'da Willock'tan geldi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.
Deplasmand 2-0 kazanan Arsenal puanını 43 yaparken, Southampton ise 37 puanda kaldı.