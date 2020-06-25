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deplasmanda 2 golle kazandı! 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU)

'in 31. haftasında , 'a konuk oldu. Mary's Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılan takım konuk ekip oldu. temsilcisine galibiyeti getiren golleri Nketiah ve Willock oldu. Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 43 yaparken, Southampton ise 37 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:19 ABONE OL
Arsenal deplasmanda 2 golle kazandı! Southampton 0-2 Arsenal MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Southampton evinde Arsenal'la karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Topçular, deplasmandan istediği sonucu alan taraf oldu.

Arsenel müsabakanın 20. dakikasında Nketih'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu da belirledi.

Londra ekibinin ikinci golü ise 86'da Willock'tan geldi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Deplasmand 2-0 kazanan Arsenal puanını 43 yaparken, Southampton ise 37 puanda kaldı.


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Arsenal deplasmanda 2 golle kazandı! Southampton 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU)
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