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'de ikinci sırada bulunan , dördünü durumda olan 'ye konuk oluyor. Stamford Bridge'de oynanan zorlu mücadelede düdük çalıyor. 63 puanı bulunan City, Chelsea deplasmanından galip dönemezse 86 puanlı , bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesinde Chelsea ise 51 puanda. Chelsea-Manchester City karşılaşmasının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 22:16 Son Güncelleme: 25.6.2020 22:16 ABONE OL
CANLI | Chelsea - Manchester City

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçı Chelsea ile Manchester City arasında oynanıyor.

Maviler'e konuk olan Manchester City, sahadan 3 puanla ayrılamazsa Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek. City'nin tek şansı kazanmak. Karşılaşma öncesinde Manchester City'nin 63, Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.

Chelsea-Manchester City müsabakasını Stuart Attwell yönetiyor.

İLK 11'LER...

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Christansen, Barkley, Kante, Mount, Pulisic, Willian, Giroud.

Manchester City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Fernandinho, İlkay , De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mahrez, Sterling.

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CANLI | Chelsea - Manchester City
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