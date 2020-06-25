CANLI | Chelsea - Manchester City

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçı Chelsea ile Manchester City arasında oynanıyor.
Maviler'e konuk olan Manchester City, sahadan 3 puanla ayrılamazsa Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek. City'nin tek şansı kazanmak. Karşılaşma öncesinde Manchester City'nin 63, Chelsea'nin ise 51 puanı bulunuyor.
Chelsea-Manchester City müsabakasını Stuart Attwell yönetiyor.
İLK 11'LER...
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Alonso, Rudiger, Christansen, Barkley, Kante, Mount, Pulisic, Willian, Giroud.
Manchester City: Ederson, Walker, Mendy, Laporte, Fernandinho, İlkay , De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mahrez, Sterling.