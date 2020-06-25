Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Tüm konsantrasyonunu gelecek sezonun kadrosuna veren Fenerbahçe yönetimi, güçlü bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Bunun için de gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu, adeta dört koldan hamleler yapıyor.
Mert Hakan Yandaş ile anlaşarak Galatasaray'a çalım atan Belözoğlu, dünya çapında bir golcü için de çalışıyor.
Geçen sezon da gündeme gelen Costa'ya Belözoğlu'ndan "Çok pahalı" denilerek ret cevabı verildi.
Belözoğlu, Ocak ayında Katar'ın Al Duhail takımına giden 34 yaşındaki Hırvat golcüyü çok beğeniyor ve Fenerbahçe'de görmek istiyor. Madzukic Al Duhail'de 7 maçta 1 gol attı.