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dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfere bütçe yaratmak için Muriqi'yi elden çıkarmayı düşünüyor. Menajerler 'nda dünyaca ünlü golcüyü önerdi ancak yıldız futbolcunun aklında başka bir isim var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:51 Son Güncelleme: 25.6.2020 14:52 ABONE OL
Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Tüm konsantrasyonunu gelecek sezonun kadrosuna veren yönetimi, güçlü bir kadro kurmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Bunun için de gelecek sezon sportif direktör olacak olan , adeta dört koldan hamleler yapıyor.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Mert Hakan Yandaş ile anlaşarak 'a çalım atan Belözoğlu, dünya çapında bir golcü için de çalışıyor.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Vedat Muriç'i iyi bir teklife elden çıkarmaya sıcak bakan sarı lacivertlilere önerildi.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Geçen sezon da gündeme gelen Costa'ya Belözoğlu'ndan "Çok pahalı" denilerek ret cevabı verildi.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

MANDZUIC İÇİN ÇALIŞIYOR
Belözoğlu istediği isimse basına da yansıyan ...

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!

Belözoğlu, Ocak ayında 'ın takımına giden 34 yaşındaki Hırvat golcüyü çok beğeniyor ve 'de görmek istiyor. Madzukic Al Duhail'de 7 maçta 1 gol attı.

Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!
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Emre Belözoğlu dünyaca ünlü golcüyü istemedi!
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