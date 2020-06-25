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’in elinde 11 kişi kaldı!

Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Fatih Terim’in elinde 11 kişi kaldı!
Üst üste kaybettiği puanlar ile şampiyonluk yarışının gerisinde kalan, üstüne sakatlıklarla sarsılan Galatasaray'da kritik Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Muslera ve Andone'nin sezonu kapadığı sarı-kırmızılı ekipte Marcao'nun tedavisi devam ediyor. Başakşehir deplasmanında Falcao sakatlığı, Ahmet Çalık, Mariano ve Adem Büyük ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 7 eksiğe sahip Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 için alternatifi kalmadı. Başakşehir karşılaşmasında kadro şöyle olacak: Okan- Linnes, Donk, Lemina, Saracchi- Seri, Belhanda, Ömer- Emre, Feghouli, Onyekuru.

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Fatih Terim’in elinde 11 kişi kaldı!
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