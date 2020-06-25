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'a   transferinde kötü haber! ...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'nin sakatlığı sonrası yıldız isimle yolları ayırdı. Monaco'dan kadroya katılan Falcao ise sık sık sakatlanıyor. Bu sebeplerden dolayı forvet transferi için harekete geçen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 13:16 Son Güncelleme: 25.6.2020 13:20 ABONE OL
Galatasaray'a  Adolfo Gaich transferinde kötü haber! Milan...

Yeni sezon öncesi genç ve yetenekli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesinde San Lorenzo forması giyen 21 yaşındaki golcü Adolfo Gaich'ı almıştı.

Ancak sarı-kırmızılılara bu transferde bir rakip daha çıktı. Daha önce Benfica ve Inter gibi takımların da ilgilendiği belirtilen genç oyuncu için devreye giren son kulüp Milan oldu. Arjantin basınında yer alan haberlere göre San Lorenzo, corona virüsü salgını sonrası ekonomik olarak zor durumda olduğu için oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Milan'ın oyuncuyu kadrosuna katmak için iddialı bir proje sunduğu ifade edildi.

1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.

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Galatasaray'a  Adolfo Gaich transferinde kötü haber! Milan...
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