Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de Volkan Babacan sesleri

'de sesleri

ekibi 'de Portekizli kaleci Beto'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Beto, hem 26 yaşında geldi hem de ismi ve ile anılıyor. Portekizli eldiven ile yola devam edilmesini zor gören ekibi, 'de formayı kaptıran 'a gözünü dikti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 14:19 ABONE OL
Göztepe'de Volkan Babacan sesleri

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Lig bitiminde sözleşmesi sona erecek kaleci Beto Pimparel'le henüz anlaşma sağlayamayan ve Beşiktaş ile Galatasaray dahil birçok kulüpten teklifler alan Portekizli eldivenin ayrılma ihtimaline karşı alternatifler üreten sarı-kırmızılılar, Volkan Babacan'la görüşmelere başladı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 31 yaşındaki Boşnak kalecisi İbrahim Sehic ile temasa geçen yönetim, Medipol Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan'a yöneldi.

Sezon sonunda Başakşehir'den ayrılıp oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli kalecinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Henüz Göztepe'ye olumlu cevap vermeyen ve yönetimin indirim teklifine yanaşmayan Beto'nun ise eski takımı Sporting Lizbon, Beşiktaş ve Galatasaray'la flört halinin sürdüğü iddia edildi. Sidespor'un altyapısında kaleciliğe başlayan 31 yaşındaki Volkan, Fenerbahçe, İstanbulspor, Manisaspor ve Başakşehir'de görev yapıp 35 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu. Volkan, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası maçlarında da 1 numaralı file bekçisi olarak görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İbrahim Tatlıses “Çocuklarıma birer daire vereceğim” demişti... Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasına sitem dolu sözler...
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi burada! 25 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zam oranları
Eşi ve çocuğu ile birlikte trafik kazası yapan Alişan'dan son dakika haberi geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişte! 25 Haziran 2020 Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"
A101 aktüel ürünler Perşembe indirimleriyle geliyor! Yeni hafta A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesini keşfedin!
Araba alacaklar dikkat! 2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar düşer mi?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de Volkan Babacan sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA