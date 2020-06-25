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efsanesi kariyerini noktaladı

'den bir efsane geçti. Son olarak forması giyen , 22 yıllık kariyerine son noktayı koydu. NBA'in efsane isimleri arasına adını yazdıran Carter, 990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak rekor kırmıştı.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:00 ABONE OL
NBA efsanesi Vince Carter kariyerini noktaladı

NBA'den yapılan açıklamada, 22 sezonla lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu olan Carter'ın parkelere veda ettiği belirtildi.

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu olmuştu. Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta sergilemişti.

Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks olmuştu.

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NBA efsanesi Vince Carter kariyerini noktaladı
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