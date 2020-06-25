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Soruşturma açın paralel yapıyı bulun

, " içinde bir yapılanma var mı?" sorusunu yazılı olarak muhataplarına iletti… Cevabını istediği tüm soruları da madde madde sıraladı: Başakşehir Başkanı 'ın hakem atamalarında etkisi var mı? Performansı düşük hakemleri hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz? Bazı kulüp başkanları ile TFF kurullarının başkanları arasında ilişki var mı?

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Soruşturma açın paralel yapıyı bulun
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki gün A Spor'da katıldığı programda, "TFF içinde paralel bir yapılanma mı var? Farklı kişilerin, farklı görevlerde etkin oldukları doğrultusunda haberler çıkınca, biz o tartışmaların içerisine girmedik. Trabzon Barosu, savcılığa bu isimlerle alakalı olarak ve birtakım iddiaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Bu konuda biz de TFF'ye başvurduk, açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSU DA DOSYADA
SABAH Spor Servisi, Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası, Trabzonspor'un TFF'ye yazılı olarak yaptığı resmi başvurunun tüm detaylarına ulaştı. Bordo-mavili kulübün TFF'ye yaptığı başvuruda, Trabzon'da yayım yapan gazetelerin manşetleri ve Trabzon Barosu'nun Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve futbol federasyonu kurullarında görevli bazı kişiler hakkında yaptığı suç duyurusu da yer aldı.



İŞTE BAŞVURUNUN ANA MADDELERİ:

1- FEDERASYONDA BİR YAPILANMA MI VAR?
Trabzonspor Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda TFF'nin tüm kurullarında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

2- HAKEMLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Trabzonspor'un yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden bir tanesi de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının bulunduğu Süper Lig'de, neden sürekli olarak aynı hakemlerin bazı takımların maçlarında görevlendirildiği konusu. Bordo-mavili kulüp başvurusunda hangi hakemlerin hangi maçları sürekli yönettiği de istatistikleriyle sundu.

3- BAŞKANLARLA TİCARİ BAĞLANTI VAR MI?
Yapılan başvurunun önemli maddelerinden bir tanesinde de MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi kritik makamlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yer alıyor.
Bordo-mavili kulübün yaptığı yazılı başvuruyla ilgili TFF'nin henüz Trabzonspor'a bir dönüş yapmadığı ancak bugün yapılacak olan toplantıda, bu başvurunun da gündeme getirileceği öğrenildi.

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