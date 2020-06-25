Soruşturma açın paralel yapıyı bulun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önceki günda katıldığı programda,ifadelerini kullanmıştı., Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası, Trabzonspor'un TFF'ye yazılı olarak yaptığı resmi başvurunun tüm detaylarına ulaştı. Bordo-mavili kulübün TFF'ye yaptığı başvuruda,Trabzonspor Kulübü TFF'ye yaptığı başvuruda TFF'nin tüm kurullarında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu vetalep etti.Trabzonspor'un yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden bir tanesi de. Bordo-mavili kulüp başvurusunda hangi hakemlerin hangi maçları sürekli yönettiği de istatistikleriyle sundu.Yapılan başvurunun önemli maddelerinden bir tanesinde de MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi kritik makamlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yer alıyor.