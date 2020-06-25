Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı

'ın cezasını onadı

, 'ın resmi sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle verilen 100 bin TL'lik para cezasını onadı. Öte yandan Denizlispor'un deneyimli futbolcusu 'nun 2 maçlık cezasına yapılan itirazın da reddedildiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 18:12 ABONE OL
Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/801 K.2019-2020/943 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/127- K.2020/137

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

İbrahim Tatlıses “Çocuklarıma birer daire vereceğim” demişti... Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasına sitem dolu sözler...
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi burada! 25 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?
SON DAKİKA HABER: Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-KUR emekli maaş zam oranları
Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 25 Haziran 2020 Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Eşi ve çocuğu ile birlikte trafik kazası yapan Alişan'dan son dakika haberi geldi! "Ne olduğunu anlamadık birden bire..."
SON DAKİKA: Alişan ailesiyle geçirdiği kaza anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı... "Belki de oğlum Burak'ın hayatını..."
A101 aktüel ürünler Perşembe indirimleriyle geliyor! Yeni hafta A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesini keşfedin!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA