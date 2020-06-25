Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/801 K.2019-2020/943 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/127- K.2020/137

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."