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'den 2. ve 3. lig için karar çıktı!

bugün yapılan toplantıda, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen 2. Lig ve TFF 3. Lig için son kararını verdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, daha önce duyurulduğu gibi iki ligin de 2020'den itibaren oynatılacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:35 ABONE OL
TFF'den 2. ve 3. lig için karar çıktı!

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in daha önce açıklandığı gibi 18 Temmuz'da yeniden başlayacağını duyurdu. Corona virüsü nedeniyle ara verilen iki lig için de daha önce planlanan 18 Temmuz tarihinde karar kılındı.

Yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."

Türkiye Futbol Federasyonu

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TFF'den 2. ve 3. lig için karar çıktı!
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