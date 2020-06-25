Yönetim menajerine talimat verdi: Henry Onyekuru’yu bitir!

Kiralık 4 oyuncuya sahip Galatasaray'da Andone ile yolların ayrılması kesinleşirken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor.Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan 23 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar,D'Avila bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı.Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan Galatasaray tekrar kiralamak için şartları sonuna kadar zorlayacak.Galatasaray'da takıma verilen iki günlükizin sona erdi. DünFlorya'da toplanan sarı-kırmızılıekip, Başakşehir maçının hazırlıklarınastart verdi. Kuvvet çalışmasıylabaşlayan antrenmandadayanıklılığa yönelik dar alanoyunları oynandı. Son bölümdeise çift kale maç gerçekleştirildi.Aslan, bu sabah yapacağıidmanla hazırlıklarınısürdürecek.Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray'ın kaderini sadece 125 bin Euro kazanan Jesse Sekidika çizdi. Sıfır bonservisle geldiği Aslan'ın en düşük maliyetli ismi olan Jesse, Gaziantep maçında yaptığı penaltıyla belki de 50 milyon Euro'luk Devler Ligi gelirinin kaçmasına sebep oldu. Jesse ile yeni sezonda devam edilmeyecek.