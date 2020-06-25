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Yönetim menajerine talimat verdi: ’yu bitir!

yönetimi , gelecek sezon da takımda tutmayı çok istediği için harekete geçti. Genç oyuncunun menajeri William D'Avila ilk görüşmeyi yapmak için 'ya uçacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 25.6.2020 ABONE OL
Yönetim menajerine talimat verdi: Henry Onyekuru’yu bitir!
Kiralık 4 oyuncuya sahip Galatasaray'da Andone ile yolların ayrılması kesinleşirken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin transferde önceliği Henry Onyekuru... Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan 23 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'ya transferi bitirmesi için yetki verdi.

MONACO İLE MASAYA OTURACAK
D'Avila bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da kalmak istiyor. Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan Galatasaray tekrar kiralamak için şartları sonuna kadar zorlayacak.

FLORYA'DA MESAİ BAŞLADI
Galatasaray'da takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Dün Florya'da toplanan sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarına start verdi. Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirildi. Aslan, bu sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

UCUZ ETİN YAHNİSİ!
Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray'ın kaderini sadece 125 bin Euro kazanan Jesse Sekidika çizdi. Sıfır bonservisle geldiği Aslan'ın en düşük maliyetli ismi olan Jesse, Gaziantep maçında yaptığı penaltıyla belki de 50 milyon Euro'luk Devler Ligi gelirinin kaçmasına sebep oldu. Jesse ile yeni sezonda devam edilmeyecek.

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Yönetim menajerine talimat verdi: Henry Onyekuru’yu bitir!
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