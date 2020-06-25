Yönetim menajerine talimat verdi: Henry Onyekuru’yu bitir!

Kiralık 4 oyuncuya sahip Galatasaray'da Andone ile yolların ayrılması kesinleşirken, Seri ve Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin transferde önceliği Henry Onyekuru...
Kiralık sözleşmesinde opsiyon olmayan 23 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila'ya transferi bitirmesi için yetki verdi.
MONACO İLE MASAYA OTURACAK
D'Avila bu hafta Fransa'ya gidecek ve Monaco'dan yetkililerle Onyekuru'nun durumunu konuşacak. 25 oyuncuyu satış listesine koyan Monaco, Onyekuru'yu geri çağırmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da kalmak istiyor.
Bu görüşmede Monaco'nun şartları öğrenilecek ve sarı-kırmızılı kulüp Onyekuru için stratejisini belirleyecek. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan Galatasaray tekrar kiralamak için şartları sonuna kadar zorlayacak.
FLORYA'DA MESAİ BAŞLADI
Galatasaray'da takıma verilen iki günlük
izin sona erdi. Dün
Florya'da toplanan sarı-kırmızılı
ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarına
start verdi. Kuvvet çalışmasıyla
başlayan antrenmanda
dayanıklılığa yönelik dar alan
oyunları oynandı. Son bölümde
ise çift kale maç gerçekleştirildi.
Aslan, bu sabah yapacağı
idmanla hazırlıklarını
sürdürecek.
UCUZ ETİN YAHNİSİ!
Süper Lig'in en pahalı takımı olan Galatasaray'ın kaderini sadece 125 bin Euro kazanan Jesse Sekidika çizdi. Sıfır bonservisle geldiği Aslan'ın en düşük maliyetli ismi olan Jesse, Gaziantep maçında yaptığı penaltıyla belki de 50 milyon Euro'luk Devler Ligi gelirinin kaçmasına sebep oldu. Jesse ile yeni sezonda devam edilmeyecek.