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Atiba 2. kez dalya dedi

'ın yıldızı Atiba, siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıktı. mücadelesinde ilk 11'de yerini alarak 2. kez dalya diyen Kanadalı oyuncuya karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 21:10 Son Güncelleme: 26.6.2020 21:21 ABONE OL
Atiba 2. kez dalya dedi

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıktı.

Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı.

Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199'u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı.

Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.

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Atiba 2. kez dalya dedi
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