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Başvurunun detaylar ortaya çıktı! ...

, geçtiğimiz günlerde yaşanan hakem hataları nedeniyle 'ye başvuruda bulundu. Bordo mavili takımın yaptığı başvurunun ayrıntıları belli oldu. Fırtına, “TFF içerisinde bir yapılanma mı var?, Hakemler etki altına alınıyor mu?, Kurullarla bazı kulüp başkanlarının ilişkileri var mı” sorularına yanıt verilmesi talebinde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 13:08 Son Güncelleme: 26.6.2020 13:09 ABONE OL
Başvurunun detaylar ortaya çıktı! TFF...

Trabzonspor, son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı ile başvurarak, "TFF içerisinde bir yapılanma mı var?, Hakemler etki altına alınıyor mu? Kurullarla bazı kulüp başkanlarının ilişkileri var mı?" sorularını sorarak, bu konuların araştırılmasını talep etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının ardından harekete geçen kulübün TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda Trabzon'da yer alan gazetelerin manşetleri, Trabzon Barosu'nun Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve birçok kişi hakkında yaptığı suç duyurusu da ek olarak yer aldı. Kulübün yaptığı başvurunun ana maddelerinden birinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm kurularında farklı kulüp başkanlarının etkisinin olduğu ve hakem atamaları başta olmak üzere alınan kararlarda, bu kulüp başkanlarının etkisinin olup olmadığının araştırılmasının yer aldığı bildirildi.

Karadeniz ekibinin yaptığı başvurunun dikkat çekici maddelerinden bir tanesi de 40'ın üzerinde hakemin maç yönetme hakkının bulunduğu Süper Lig'de neden sürekli olarak aynı hakemlerin bazı takımların maçlarında görevlendirildiği konusu... Bordo-mavili kulüp başvurusunda hangi hakemlerin hangi maçlarda daha çok görevlendirildiğine de yer verdi. Başvurunun diğer önemli maddelerinden bir tanesi de MHK, Tahkim, Disiplin, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu gibi konumlarda görev yapan kişilerin kulüp başkanları ile ticari ilişkilerinin bulunup bulunmadığının araştırılması yer alıyor. Bordo-mavili kulübün yaptığı yazılı başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun henüz Trabzonspor'a bir dönüş yapmadığı bildirildi.

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Başvurunun detaylar ortaya çıktı! TFF...
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