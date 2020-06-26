Claudio Bravo'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın daha önce "Menajerler bize önerdi ancak yaşlı olduğu için istemedik" dediği Claudio Bravo konusu yeninden gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Gökhan Akkan konusunda aşama kaydedilemeyince; başarılı teknik direktör de, "Yaşlı ama bizim de bütçemiz belli. Sonuçta Manchester City'den geliyor" diyerek Şilili kaleciye onay verdi. Bravo'nun menajeriyle yapılan görüşmeden sonra ilk cevap geldi.

CLAUDIO BRAVO BEŞİKTAŞ'TAN NELER İSTEDİ?

1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti.

1.5 milyon euro garanti ücret istedi. İkinci yıl kalırsa ücretinde bir indirim olmayacak.

Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi istiyor.

Kendi kaleci antrenörünü getirecek, maaşını Beşiktaş ödeyecek.

Eşinin beğendiği evde kalacak, kirasını Beşiktaş ödeyecek. Kendisine olduğu gibi eşine verilecek aracı da kendisi seçecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i