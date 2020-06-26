Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Claudio Bravo'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Claudio Bravo'dan 'a yeşil ışık!

, Liverpool'dan 2 seneliğine kiraladığı Alman kaleci Loris Karius ile yollarını corona virüsü sürecinden ayırdı. Siyah beyazlı takım pandemi sonrasında kalesini Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Önümüzdeki sezon için kaleci arayışlarına devam eden Kartal'ın gündemine Claudio Bravo geldi. Barcelona, gibi dev takımlarda kalecilik yapan yıldız isim Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:33 ABONE OL
Claudio Bravo'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim özellikle 1 numara takviyesi için girişimlerini hızlandırmış durumda. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın daha önce "Menajerler bize önerdi ancak yaşlı olduğu için istemedik" dediği Claudio Bravo konusu yeninden gündeme geldi. Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Gökhan Akkan konusunda aşama kaydedilemeyince; başarılı teknik direktör de, "Yaşlı ama bizim de bütçemiz belli. Sonuçta Manchester City'den geliyor" diyerek Şilili kaleciye onay verdi. Bravo'nun menajeriyle yapılan görüşmeden sonra ilk cevap geldi.

CLAUDIO BRAVO BEŞİKTAŞ'TAN NELER İSTEDİ?
1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti.
1.5 milyon euro garanti ücret istedi. İkinci yıl kalırsa ücretinde bir indirim olmayacak.
Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi istiyor.
Kendi kaleci antrenörünü getirecek, maaşını Beşiktaş ödeyecek.
Eşinin beğendiği evde kalacak, kirasını Beşiktaş ödeyecek. Kendisine olduğu gibi eşine verilecek aracı da kendisi seçecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor! İşte Sergen Yalçın'ın 11'i

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi burada! 25 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler
Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"
İbrahim Tatlıses “Çocuklarıma birer daire vereceğim” demişti... Dilan Çıtak Tatlıses'ten babasına sitem dolu sözler...
Diyarbakır'da 200 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı yakalandı
Son Dakika Haberi...Alişan ve ailesinin yaşadığı feci kazaya ilişkin raporun detayları ortaya çıktı! Rapordaki o bilgi dikkatlerden kaçmadı...
Son dakika haberleri: Emekli Temmuz maaşı zam oranları belli oluyor! Temmuz zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? BİM 26 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Claudio Bravo'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA