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yıldız isme sonunda kavuşuyor!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılı takım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takviye listesini oluşturan Galatasaray , uzun zamandır istediği isme bu transfer döneminde kavuşabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 08:50 Son Güncelleme: 26.6.2020 08:53 ABONE OL
Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.

Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

İNGİLTERE'DE ETKİLİ OLAMADI
Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden 'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.

Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi.

Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.

Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

ASTON VİLLA ATEŞ ALTINDA
'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen 'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu daha da kolaylaşacak.

Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!
Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!
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Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!
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