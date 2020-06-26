Fatih Terim yıldız isme sonunda kavuşuyor!

Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.