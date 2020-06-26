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'de da 'ya gitti

Ekonomik olarak zor günler yaşayan 'de 'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından diğer futbolcular da harekete geçti. Alman yıldızdan sonra Sloven orta saha Miha Zajc'ın da soluğu 'da aldığı öğrenildi. Alacakları için FIFA'nın yolunu tutan son isim ise oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2020 01:54 Son Güncelleme: 26.6.2020 02:44 ABONE OL
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

, , maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

Alman yıldızın ardından ise Sloven orta saha Zajc'ın 'ya başvurduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan kadrosuna kattığı 'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 'ya başvurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, ile yıllık 2.4 milyon eurodan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti

Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör 'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.

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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan da FIFA'ya gitti
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