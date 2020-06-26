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'nin yeni transferini açıkladı

Ünlü yorumcu , Beşiktaş-Konyaspor maçının ardından NTV'de gündemi yorumladı. Tecrübeli isim 'nin harekatıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Dilmen, canlı yayında sarı-lacivertlilerin yeni transferini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 00:26 Son Güncelleme: 27.6.2020 01:03 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

'nin yeni transferini açıkladı. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen Caner Erkin'in sezon sonunda sarı-lacivertli takıma döneceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

NTV yorumcusu , Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Caner Erkin hakkında açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

Caner Erkin'in süreci hakkında konuşan Dilmen, "Büyük bir sürpriz olmazsa Caner Erkin sezon sonunda 'ye gidecek" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!

ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın süreci hakkında da konuşan Dilmen, "Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı
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Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı
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