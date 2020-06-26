Fenerbahçe'nin yeni transferini Rıdvan Dilmen açıkladı

G.SARAY PEŞİNATI YATIRMADI F.BAHÇE ALDI!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transfer süreci hakkında da konuşan Dilmen, "Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Peşinatı yatırmadılar Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?" şeklinde konuştu.