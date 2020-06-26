Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

'a müjdesi! İşte dönüş tarihi

, maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan 'nın şokunu yaşıyor. Tüm planları değişen sarı-kırmızılı ekip, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldivenin yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor. Tecrübeli eldiven, kasım ayında kaleye geçmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 01:54 Son Güncelleme: 26.6.2020 02:44 ABONE OL
Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

'ın Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando 'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.

Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi

Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve 'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi
Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a Muslera müjdesi! İşte dönüş tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA