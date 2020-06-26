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'ın yıldızı 'da

'ın sezon başında kadrosuna kattığı devre arası transfer döneminde de Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı yıldız futbolcu 'da görüntülendi. Açıklamalarda bulunan Babel, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 22:24 Son Güncelleme: 26.6.2020 22:27 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel Florya'da

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı devre arasında ise Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız Ryan Babel Florya'da görüntülendi.

Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.

"ARTIK GALATASARAY'DAYIM"

Galatasaray TV'ye kısa bir açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu. Artık Galatasaray'dayım" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel Florya'da
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