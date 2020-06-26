Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel Florya'da

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı devre arasında ise Ajax'a kiraladığı Hollandalı yıldız Ryan Babel Florya'da görüntülendi.

Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.

"ARTIK GALATASARAY'DAYIM"

Galatasaray TV'ye kısa bir açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu. Artık Galatasaray'dayım" şeklinde konuştu.