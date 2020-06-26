Tolgay Arslan FIFA'da

Fenerbahçe, Max Kruse ve Miha Zajc'
ın ardından yeni
bir FIFA vakasıyla karşı karşıya...
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan
kadrosuna kattığı
Tolgay Arslan'ın da alacaklarını
tahsil edemediği gerekçesiyle
FIFA'ya başvurduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği,
forma şansı bulamadığı için
bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü
kaydedildi.
YANAL'IN İSTEĞİYLE ALINMIŞTI
Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan
Tolgay,
Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı.
Fenerbahçe döneminde
çok az forma
şansı bulan gurbetçi
futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray
maçında 11'de başladı ve
20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği
maçta sahada olan oyunculardan
biri olarak tarihe geçti. Tecrübeli
oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.
KRUSE'DEN STUTTGART PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'den ayrılıp Almanya'ya dönen Kruse, Stuttgart tesislerine gittiği ve üzerinde kulübün adı yazan zili çaldığını gösteren bir video paylaştı. Alman basını bunun üzerine "Yeni rotasını belirlemiş" yorumu yaptı.