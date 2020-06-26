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’de depreminin artçıları sürüyor. Yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki oyuncu, tıpkı Alman yıldız gibi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 'ya başvurdu

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Tolgay Arslan FIFA'da
Fenerbahçe, Max Kruse ve Miha Zajc'ın ardından yeni bir FIFA vakasıyla karşı karşıya... Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun, Kruse'nin serbest kalmasının hemen ardından harekete geçtiği, forma şansı bulamadığı için bunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğü kaydedildi.

YANAL'IN İSTEĞİYLE ALINMIŞTI
Beşiktaş'ta alacaklarını bırakıp bedelsiz ayrılan Tolgay, Fenerbahçe ile yıllık 2.4 milyon Euro'dan 3.5 yıllık anlaşmaya imza atmıştı. Fenerbahçe döneminde çok az forma şansı bulan gurbetçi futbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaray maçında 11'de başladı ve 20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiği maçta sahada olan oyunculardan biri olarak tarihe geçti. Tecrübeli oyuncu, istifa eden teknik direktör Ersun Yanal'ın yoğun ısrarları sonucunda kadroya katılmıştı.

KRUSE'DEN STUTTGART PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'den ayrılıp Almanya'ya dönen Kruse, Stuttgart tesislerine gittiği ve üzerinde kulübün adı yazan zili çaldığını gösteren bir video paylaştı. Alman basını bunun üzerine "Yeni rotasını belirlemiş" yorumu yaptı.

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Tolgay Arslan FIFA'da
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