Tolgay Arslan FIFA'da

Fenerbahçe,ın ardından yenibir FIFA vakasıyla karşı karşıya...Sarı-lacivertlilerinkadrosuna kattığıTolgay Arslan'ın da alacaklarınıtahsil edemediği gerekçesiyleFIFA'ya başvurduğu öğrenildi.forma şansı bulamadığı içinbunu bir ayrılık fırsatı olarak gördüğükaydedildi.Tolgay,Fenerbahçe ileFenerbahçe dönemindeçok az formaşansı bulan gurbetçifutbolcu, bu sezon ligde sadece Galatasaraymaçında 11'de başladı ve20 yıllık yenilmezlik serisinin bittiğimaçta sahada olan oyunculardanbiri olarak tarihe geçti. Tecrübelioyuncu, istifa eden teknik direktörFenerbahçe'den ayrılıp Almanya'ya dönen Kruse, Stuttgart tesislerine gittiği ve üzerinde kulübün adı yazan zili çaldığını gösteren bir video paylaştı. Alman basını bunun üzerine "Yeni rotasını belirlemiş" yorumu yaptı.