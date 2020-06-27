Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexander Sörloth suskunluğunu bozdu!

suskunluğunu bozdu!

'in 29'uncu haftasında sahasında küme düşme hattında yer alan Ankaragücü'nü ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 3'üncü dakikasında bordo-mavililer Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti Norveçli yıldız ligde 6 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı ve gol sayısını 20'ye yükseltti.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 21:26 Son Güncelleme: 27.6.2020 21:30 ABONE OL
Alexander Sörloth suskunluğunu bozdu!

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth ligde oynadığı son 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

SON GOLÜ BEŞİKTAŞ'A

Son olarak 23. haftada oynanan Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Son Dakika Haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı bitti mi? 28 Haziran Pazar yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Son dakika: YKS 1. oturum TYT maratonu sona erdi! TYT soruları ve cevapları bugün açıklanacak mı, AYT kaçta başlıyor?
YKS TYT sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 TYT YKS soruları ve cevapları sorgulama!
Yerli Cristiano Ronaldo!
Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? 28 Haziran yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Marketler bugün açık mı kapalı mı? Son dakika bilgisi geldi: Bakkallar ve fırınlar da açık mı; BİM, ŞOK, Migros, A101 market çalışma saatleri...
Bugün marketler, bakkallar, fırınlar açık mı, çalışıyor mu? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alexander Sörloth suskunluğunu bozdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA