Alexander Sörloth suskunluğunu bozdu!

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth ligde oynadığı son 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.
SON GOLÜ BEŞİKTAŞ'A
Son olarak 23. haftada oynanan Beşiktaş maçında fileleri havalandıran Norveçli yıldız, gol orucuna Ankaragücü karşısında son verdi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Sörloth 3. dakikada fileleri havalandırarak ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı.
Krallık yarışında zirvede yer alan bordo-mavili yıldız, Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 20'ye çıkardı.