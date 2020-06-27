Bonservise verecek 1 lirası yok

2018'de UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu yüzden geçen sezon 5 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılı kulüp pandemi süreci sonrasında stoper sıkıntısı çekiyor. Yaz transfer döneminde de Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor., başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor.gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor.Şu ana kadar sarı-kırmızılılara sözleşmesi devam eden bir oyuncusu için bile teklif gelmedi. Kaleci, sağ bek, stoper ve orta saha takviyesi düşünenSatış yapması zor gözüken sarı-kırmızılılar, bonservise ayıracak bütçe oluşturamıyor.Sakatlıklar ve cezalılardan dolayı bir türlü ideal stoper ikilisini kullanamayan Terim, bu hafta Donk-Lemina ile sahada olacakBAŞAKŞEHIR deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'dadeğişmeli olarak defansta görev yaptı. İdeal ikilisiolan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı. Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek veikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.maçı öncesinde G.Saray sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorda. Fatih Terim ve kurmayları stoper ikilisini mecburen orta sahadaki iki silahı ile kurarken cezalı isimlerin de olması nedeniyle yedek kulübesi boşaldı. Altyapıdan gelen isimleri kenarda oturtacak olan Terim, Berk Balaban (yedek kaleci), Emin Bayram (yedek stoper), Yunus Akgün (yedek hücum) ve Erencan Yardımcı'ya (yedek forvet) maçın gidişatına göre süre verecek. Bu arada G.Saray, dün takımda yapılan