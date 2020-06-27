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Bonservise verecek 1 lirası yok

Oyuncu satmadan yapamayan Aslan kara kara düşünüyor. Yönetimin yeni sezon için tek çıkar yolu bonservisi olmayan isimler

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Bonservise verecek 1 lirası yok
2018'de UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor. Bu yüzden geçen sezon 5 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılı kulüp pandemi süreci sonrasında stoper sıkıntısı çekiyor. Yaz transfer döneminde de Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor. 80 milyon Euro'yu bulan takım bütçesini 60 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan Galatasaray, başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor. Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor. Ancak futbol takımı şampiyonluktan kopma noktasına gelince G.Saraylı yıldızların değeri düşmeye başladı.

YILDIZLAR IÇIN KAPIYI ÇALAN BİR KULÜP BİLE YOK!
Şu ana kadar sarı-kırmızılılara sözleşmesi devam eden bir oyuncusu için bile teklif gelmedi. Kaleci, sağ bek, stoper ve orta saha takviyesi düşünen G.Saray'ın sezon sonunda serbest kalacak oyunculara yönelmekten başka çaresi kalmadı. Satış yapması zor gözüken sarı-kırmızılılar, bonservise ayıracak bütçe oluşturamıyor.

STOPERDE ' 9 ' DOĞURUYOR!
Sakatlıklar ve cezalılardan dolayı bir türlü ideal stoper ikilisini kullanamayan Terim, bu hafta Donk-Lemina ile sahada olacak
BAŞAKŞEHIR deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Donk, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Lemina değişmeli olarak defansta görev yaptı. İdeal ikilisi Luyindama-Marcao olan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı. Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek ve Donk-Lemina ikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.

KULÜBE GENÇLERE EMANET
BAŞAKŞEHİR maçı öncesinde G.Saray sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorda. Fatih Terim ve kurmayları stoper ikilisini mecburen orta sahadaki iki silahı ile kurarken cezalı isimlerin de olması nedeniyle yedek kulübesi boşaldı. Altyapıdan gelen isimleri kenarda oturtacak olan Terim, Berk Balaban (yedek kaleci), Emin Bayram (yedek stoper), Yunus Akgün (yedek hücum) ve Erencan Yardımcı'ya (yedek forvet) maçın gidişatına göre süre verecek. Bu arada G.Saray, dün takımda yapılan Kovid 19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

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Bonservise verecek 1 lirası yok
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