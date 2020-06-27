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- Altay maçında ortalık karıştı!

1. Lig’in 30. haftasında , evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:36 ABONE OL
Eskişehirspor - Altay maçında ortalık karıştı!

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı. Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı. Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dedi. Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

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Eskişehirspor - Altay maçında ortalık karıştı!
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