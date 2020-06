Alanya maçında iyi ki 2 puan kaybettik demem ama şu anda oyuncularımız ve teknik heyetimiz olduğundan çok daha fazla motive durumdalarİnşallah Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kupası, kaptanımız ve hocamızın elinde bu uğurda hayatını kaybedenlerin anısıyla göğe yükselecekTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Divan Genel Kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Her kulvarda zirveye oynayacak bir yapı oluşturduklarının altını çizen Ağaoğlu, başarılarının bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını kaydetti.Trabzonspor'un başarıları altın tepside sunulmadı. Kısıtlı imkânlar içinde adaletsizliğe karşı verilen bir mücadele neticesinde bu başarılar elde edildi.Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor her zaman candan ötedir.Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Herkesin gözü üzerimizde.Ama güneş balçıkla sıvanmaz.36 gündür buradayım. Tesislerde yatıp kalkıyorum.Alanya maçında iyi ki 2 puan kaybettik demiyorum ama şu anda oyuncuların, takımın, teknik heyetin olduğundan daha fazla şekilde baskıdan ziyade motive olmuş olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu konuda psikolojik olarak, olumsuz baskı herhangi bir şey söz konusu değil. Eskisinden daha motiveyiz.Trabzonspor'un başarıya yürümesi bazı çevreleri rahatsız ediyor.Ben de onların yerinde olsam Trabzonspor'un başarısından rahatsız olurdum.Kupada finalistiz ve ligde ise önümüzde 6 maç var. Alanya maçının zor olacağını, bir takım unsurların bu şekilde devreye gireceğini bekliyorduk ama bu denli olacağını beklemiyorduk.İnşallah Kayserispor maçından sonra şampiyonluk kupası, kaptanımız ve hocamızın elinde bu uğurda hayatını kaybedenlerin anısıyla göğe yükselir.Üç kupada hedefe yürüyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Hedefe bu kadar yakınlaştığınız yerde azami gayretle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor, bazen saatler geçmek bilmiyor. Şükürler olsun ki böyle bir dönemde görevde bulunuyorum.TRABZONSPOR'DA uygulanan 10'uncu Kovid-19 testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.Trabzonspor 46'ncı Olağan Divan Genel Kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Koronavirüs tedbirleri kapsamında üyelere ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.GEÇEN hafta 90+5'te gelen golle kaybolan 2 puan doğaldır ki ligin sonu yaklaştıkça şampiyonluğa oynayan takımlar için bu kayıplar çok önemli. Ama bir başka gerçek var ki kalan 6 haftada 18 puan var.Ankaragücü ligin son sırasında ve mutlak puan kazanmak zorunda. Her ne kadar taraftar olmasa da Trabzonspor, bu maçı lehine çevirebilecek güçte. Yalnız her maçın kendi içinde zorluğu olduğu gerçeğini göz ardı etmeden konsantrasyonu yüksek ve de mücadele gücünüzü, kazanma azminizi sahaya yansıtmak gerekir.Bu konuda teknik direktör Hüseyin Çimşir özel önlemler almalı.