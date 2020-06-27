Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 2 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ligde de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, haftaya 43 puanla 7. basamakta giriyor.



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısına 1 oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemiyor. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Serdar Aziz ve kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Emre Belözoğlu yeniden takımdaki yerini alamadı.



MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut







YILDIZ OYUNCU KADROYA ALINMADI!

Fenerbahçe'de arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper Falette tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.



YENİ MALATYASPOR İLE 6. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

TOLGA CİĞERCİ'DEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda forma giyen Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Tolga Ciğerci'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosunda yer almadı.

YENİ MALATYASPOR ÇIKIŞA GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Süper Lig'de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı. Süper Lig'de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.



HİKMET KARAMAN'A GÜVENİLİYOR

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı. Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Malatya ekibinde, teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.

İSTANBUL'DAKİ TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'a karşı aldı.