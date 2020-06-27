Hüseyin Çimşir: Takımıma inanıyorum

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 29. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan MKE Ankaragücü maçı sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMA İNANIYORUM"

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok, kötü oynadık. İki maçtır kaybedilen dört puan var. Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama önümüzde beş tane daha final maçı var. Maçları kazanıp alacağımız 15 puan var. Kazanıp ligdeki sıralamamıza bakacağız. Ben hala takımıma inanıyorum, güveniyorum. Bu takım bu işi başarabilecek kapasitede. İnşallah hep beraber bu işi başarabiliriz" dedi.

Trabzonspor Ankaragücü'ne puan kaybetti! Trabzonspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU)