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Yandaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

'da yaşayan ailesini de 'a getirme kararı alan yıldız futbolcu, Samandıra Tesisleri'ne yakın bir ev tutacak böylece yeni şehir ve takıma adaptasyon sürecinde ailesi yanında olduğu için zorluk çekmeyecek

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş ailesini de yanında getirecek. Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncunun ligin bitimiyle birlikte sarı-lacivertlilere katılması bekleniyor. Sivas'ta tek başına yaşayan Mert Hakan, İstanbul'daki yaşantısını ise ailesiyle birlikte kuracak. Mert Hakan, şu an Bursa'da yaşayan anne, baba ve kız kardeşini İstanbul'a getirecek. Tesislere yakın ev tutacak olan yıldız futbolcu, Sivas'ta çektiği aile hasretini İstanbul'da yaşamayacak. Oyuncu yeni şehir ve takıma adaptasyon sürecinde aile desteği alacak.

HEDEFİ EURO 2021

MERT Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Sivasspor'la müthiş bir çıkış yakalayan Mert'in tek hedefi, bu çıkışı Fenerbahçe forması ile de sürdürüp Haziran 2021'de oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosunda yer almak.

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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
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