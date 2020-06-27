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'den olay açıklama! "Şaka yaptım"

ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve sarı-lacivertli kulüple mahkemelik olan , önceki gün çok konuşulacak bir paylaşıma imza atmıştı. Alman yıldız daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şaka yaptım" dedi. İşte detaylar ve paylaşımın gerçek sebebi...

Giriş Tarihi: 27.6.2020 11:28 Son Güncelleme: 27.6.2020 11:32 ABONE OL
Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

'ye sezon başında bedelsiz olarak edilen , sözleşmesini tek taraflı feshederek bir anda herkesi şoke etmişti.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Sarı-lacivertlilere imza attığında taraftarları büyük bir heyecana sokan Kruse, bir türlü beklenen katkıyı verememişti.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Alman yıldız, sakatlıklarla geçen 26 haftalık kariyerinde toplam 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

MAHKEMELİK OLDU

'den şubat ayından itibaren para alamadığını söyleyen , sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ancak, Fenerbahçe'den yapılan açıklama durumun tam tersi olduğu yönünde.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile ve sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

KAVGA İDDİALARI

'yi ayrılığa iten nedenler arasında kaptan Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör ile tartışmasının da yer aldığı öne sürülmüştü.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

"ŞAKA YAPTIM"

Gelecek sezon için hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan 'den flaş bir paylaşım gelmişti.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Sözleşmesini tek taraflı feshederek 'den ayrılan , önceki gün Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yaptı.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Kruse'nin bu paylaşımından sonra "Stuttgart'a oluyor" yorumları yapılmıştı.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Alman yıldız konuyla ilgili olarak, "Lütfen bana kızmayın, bu sosyal medya üzerinden bir şakaydı" dedi.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım

Fotomaç'ın haberine göre Alman oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.

Max Kruse'den olay açıklama! Şaka yaptım
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Max Kruse'den olay açıklama! "Şaka yaptım"
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