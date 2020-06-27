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Muriqi: asla pes etmez

'nin 'u 3-2 yendiği maçta 1 gol atan , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, "Fenerbahçe asla pes etmez" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:32 ABONE OL
Muriqi: Fenerbahçe asla pes etmez

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, Muriqi'de ağları sarstı.

Mücadelenin ardından konuşan Vedat Muriqi, "Çok kötü bir performans sergiledik, bizim gibi bir takımın bu şekilde oynamaya hakkı yok, bu kabul edilebilir bir şey değil. Sezona iyi başladık ancak şansızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı. Sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisi yapmak zorundayız" dedi.

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

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Muriqi: Fenerbahçe asla pes etmez
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